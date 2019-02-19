Утренний Киев стал в пробках

По данным сервиса, медленнее автомобили движутся по проспекту Победы и Генерала Ватунина, проспект Голосеевский, Леся Курбаса и Валерия Лобановского и Николая Бажана, улице Крещатик, Борщаговской, Жилянской и Вадима Гутьмана.



Многочисленные пробки наблюдаются на бульваре Тараса Шевченко, Владимирском спуске, Набережном шоссе, улице Саксаганского, Семена Скляренко, Богдана Хмельницкого, Короленковской, Бассейной, Большой Житомирской, бульваре Дружбы народов, Михаила Грушевского, Большой Васильковской, Сечевых Стрельцов, Набережно-Рыбальской, бульваре Леси Украинки, улице Антоновича, Степана Бандеры, Глыбочицкой, Вячеслава Черновола, Бессарабской площади и Надднепрянском шоссе, а также на Нижнем Валу.

На левом берегу Киева высокий уровень пробок заметен на проспекте Соборности и Броварском, бульваре Перова, проспекте Юрия Гагарина и Освободителей, улице Гната Хоткевича, Евгения Сверстюка, улице Братиславской, Здолбуновской, Михаила Драгоманова, Ревуцкого, на Харьковском и Дарницком шоссе, а также на Днепровской и Русановской набережной.

Движение на Северном, Дарницком и Южном мостах затруднено в направлении Правого берега, на мосту Патона и Метро движение затруднено в обоих направлениях.



Ранее УНН сообщал, в Украине сегодня без осадков, до 12 градусов тепла.