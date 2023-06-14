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Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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"Рамштайн-13": очільник Пентагону відправився на зустріч Контактної групи у Німеччині

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 червня. УНН. Голова Пентагону Ллойд Остін вирушив на нову зустріч у форматі "Рамштайн" у Німеччині. Про це сказала заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх на брифінгу, пише УНН.

"Рамштайн-13": очільник Пентагону відправився на зустріч Контактної групи у Німеччині

Цитата

"Отже, сьогодні міністр Остін вирушив до Німеччини..., де він і голова [об'єднаного комітету начальників штабів США – Ред.] генерал Міллі проведуть зустріч Контактної групи з питань оборони України 15 червня", - зазначила Сінгх.

Вона додала, що 16 червня відбудеться міністерська зустріч Північноатлантичного альянсу у Брюсселі. 

Доповнення

Тринадцяте засідання Контактної групи з питань оборони України, яку ще називають зустріччю у форматі "Рамштайн" відбудеться в пʼятницю, 15 червня, а вже наступного дня, 16 червня - засідання міністрів оборони країн НАТО.

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