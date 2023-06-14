"Рамштайн-13": очільник Пентагону відправився на зустріч Контактної групи у Німеччині
Київ • УНН
КИЇВ. 14 червня. УНН. Голова Пентагону Ллойд Остін вирушив на нову зустріч у форматі "Рамштайн" у Німеччині. Про це сказала заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх на брифінгу, пише УНН.
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"Отже, сьогодні міністр Остін вирушив до Німеччини..., де він і голова [об'єднаного комітету начальників штабів США – Ред.] генерал Міллі проведуть зустріч Контактної групи з питань оборони України 15 червня", - зазначила Сінгх.
Вона додала, що 16 червня відбудеться міністерська зустріч Північноатлантичного альянсу у Брюсселі.
Доповнення
Тринадцяте засідання Контактної групи з питань оборони України, яку ще називають зустріччю у форматі "Рамштайн" відбудеться в пʼятницю, 15 червня, а вже наступного дня, 16 червня - засідання міністрів оборони країн НАТО.
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