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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

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"Рамштайн-13": глава Пентагона отправился на встречу Контактной группы в Германии

Киев • УНН

 • 1314109 просмотра

КИЕВ. 14 июня. УНН. Глава Пентагона Ллойд Остин отправился на новую встречу в формате "Рамштайн" в Германии. Об этом сказала заместитель спикера Пентагона Сабрина Сингх на брифинге, пишет УНН.

"Рамштайн-13": глава Пентагона отправился на встречу Контактной группы в Германии

Цитата

"Итак, сегодня министр Остин отправился в Германию..., где он и председатель [объединенного комитета начальников штабов США – Ред.] генерал Милли проведут встречу Контактной группы по вопросам обороны Украины 15 июня", - отметила Сингх.

Она добавила, что 16 июня состоится министерская встреча Североатлантического альянса в Брюсселе. 

Дополнение

Тринадцатое заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины, которую еще называют встречей в формате "Рамштайн" состоится в пятницу, 15 июня, а уже на следующий день, 16 июня - заседание министров обороны стран НАТО.

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