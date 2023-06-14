"Рамштайн-13": глава Пентагона отправился на встречу Контактной группы в Германии

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"Итак, сегодня министр Остин отправился в Германию..., где он и председатель [объединенного комитета начальников штабов США – Ред.] генерал Милли проведут встречу Контактной группы по вопросам обороны Украины 15 июня", - отметила Сингх.

Она добавила, что 16 июня состоится министерская встреча Североатлантического альянса в Брюсселе.

Дополнение

Тринадцатое заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины, которую еще называют встречей в формате "Рамштайн" состоится в пятницу, 15 июня, а уже на следующий день, 16 июня - заседание министров обороны стран НАТО.

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