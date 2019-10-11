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Рахункова палата допомагатиме Раді ухвалити Держбюджет — Пацкан

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 жовтня. УНН. Рахункова палата надасть всебічну допомогу Верховній Раді України для ухвалення збалансованого державного бюджету на 2020 рік. Про це заявив голова Рахункової палати Валерій Пацкан під час зустрічі керівників вищих органів аудиту України, Грузії, Азербайджану, Білорусі та Вірменії з головою Верховної Ради України Дмитром Разумковим, головою парламентського комітету з питань бюджету Юрієм Арістовим та народними депутатами, передає УНН із посиланням на повідомлення пресслужби РП.

Рахункова палата допомагатиме Раді ухвалити Держбюджет — Пацкан

"Рахункова палата готова і буде допомагати парламенту. І зараз наше завдання − ухвалення збалансованого бюджету. І тут наше сприяння буде максимальним", − сказав Пацкан.

З його слів, спільне завдання всіх гілок влади – щоб державний бюджет на наступний рік став бюджетом економічного розвитку країни. Пацкан додав, що Рахункова палата об’єктивно та неупереджено вказує на всі факти неефективного витрачання бюджетних коштів та шляхи, які можуть цьому запобігати.

У свою чергу Разумков назвав ухвалення збалансованого бюджету спільним завданням всіх гілок влади. Він підкреслив, що співпраця нового парламенту та Рахункової палати є конструктивною і вищий орган аудиту завжди відкритий до співпраці.

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Як повідомляв УНН, проект Державного бюджету на наступний рік буде внесений на розгляд ВР у першому читанні 18 жовтня.

Нагадаємо, що керівник Місії МВФ в Україні Рон ван Роден позитивно оцінив розроблений проект Державного бюджету на 2020 рік. 

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