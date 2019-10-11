Счетная палата будет помогать Раде принять Госбюджет – Пацкан

$41.340.00
45.850.00
ukru
Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов
08:48 • 31295 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 59524 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Эксклюзив
6 апреля, 05:00 • 68014 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

5 апреля, 18:50 • 114539 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 170139 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 162926 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 215945 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 201455 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 438843 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 233756 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+6°
3.1м/с
53%
Популярные новости

Из-за атаки рф на Украину Польша подняла военную авиацию в небо

6 апреля, 03:30 • 51194 просмотра

Ракетная атака на Киев: число раненых возросло до трех

6 апреля, 03:51 • 48263 просмотра

3500 лет спустя: благодаря цифровым технологиям ученые воссоздали лицо женщины времен Троянской войны

08:19 • 49712 просмотра

В Грузии произошло землетрясение

08:59 • 31559 просмотра

Апрельский снег накрыл Украину: в какие области вернулась зима

10:08 • 24040 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 197642 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 182576 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 268996 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 438844 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 540408 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Кирилл Буданов

Тони Радакин

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Великобритания

Кривой Рог

Германия

Реклама
УНН Lite

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 114573 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 61651 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 59270 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 65457 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 95792 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Вашингтон Пост

Шахед-136

Фокс Ньюс

Счетная палата будет помогать Раде принять Госбюджет – Пацкан

Киев • УНН

 • 11698 просмотра

КИЕВ. 11 октября. УНН. Счетная палата окажет всестороннюю помощь Верховной Раде Украины для принятия сбалансированного государственного бюджета на 2020 год. Об этом заявил глава Счетной палаты Валерий Пацкан во время встречи руководителей высших органов аудита Украины, Грузии, Азербайджана, Беларуси и Армении с председателем Верховной Рады Украины Дмитрием Разумковым, председателем парламентского комитета по вопросам бюджета Юрием Аристовым и народными депутатами, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы СП.

Счетная палата будет помогать Раде принять Госбюджет – Пацкан

"Счетная палата готова и будет помогать парламенту. И сейчас наша задача - принятие сбалансированного бюджета. И здесь наше содействие будет максимальным", - сказал Пацкан.

По его словам, общая задача всех ветвей власти – чтобы государственный бюджет на следующий год стал бюджетом экономического развития страны. Пацкан добавил, что Счетная палата объективно и беспристрастно указывает на все факты неэффективного расходования бюджетных средств и пути, которые могут это предотвратить.

В свою очередь Разумков назвал принятие сбалансированного бюджета общей задачей всех ветвей власти. Он подчеркнул, что сотрудничество нового парламента и Счетной палаты является конструктивным и высший орган аудита всегда открыт к сотрудничеству.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Проект Госбюджета-2020 предусматривает 5,4% ВВП на безопасность и оборону

Как сообщал УНН, проект Государственного бюджета на следующий год будет внесен на рассмотрение ВР в первом чтении 18 октября.

Напомним, что руководитель Миссии МВФ в Украине Рон ван Роден положительно оценил разработанный проект Государственного бюджета на 2020 год.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика
Brent
$66.30
Bitcoin
$82,847.50
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,789.23