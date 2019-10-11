Счетная палата будет помогать Раде принять Госбюджет – Пацкан
Киев • УНН
КИЕВ. 11 октября. УНН. Счетная палата окажет всестороннюю помощь Верховной Раде Украины для принятия сбалансированного государственного бюджета на 2020 год. Об этом заявил глава Счетной палаты Валерий Пацкан во время встречи руководителей высших органов аудита Украины, Грузии, Азербайджана, Беларуси и Армении с председателем Верховной Рады Украины Дмитрием Разумковым, председателем парламентского комитета по вопросам бюджета Юрием Аристовым и народными депутатами, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы СП.
"Счетная палата готова и будет помогать парламенту. И сейчас наша задача - принятие сбалансированного бюджета. И здесь наше содействие будет максимальным", - сказал Пацкан.
По его словам, общая задача всех ветвей власти – чтобы государственный бюджет на следующий год стал бюджетом экономического развития страны. Пацкан добавил, что Счетная палата объективно и беспристрастно указывает на все факты неэффективного расходования бюджетных средств и пути, которые могут это предотвратить.
В свою очередь Разумков назвал принятие сбалансированного бюджета общей задачей всех ветвей власти. Он подчеркнул, что сотрудничество нового парламента и Счетной палаты является конструктивным и высший орган аудита всегда открыт к сотрудничеству.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Проект Госбюджета-2020 предусматривает 5,4% ВВП на безопасность и оборону
Как сообщал УНН, проект Государственного бюджета на следующий год будет внесен на рассмотрение ВР в первом чтении 18 октября.
Напомним, что руководитель Миссии МВФ в Украине Рон ван Роден положительно оценил разработанный проект Государственного бюджета на 2020 год.