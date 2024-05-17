Ракетний удар рф по Харкову: кількість постраждалих зросла до 19
Київ • УНН
19 людей отримали поранення і 2 загинули в результаті російського ракетного обстрілу Холодногірського району Харкова.
У результати російської ракетної атаки на Харків кількість постраждализ зросла до 19. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.
Постраждали 19 людей. Серед них 18 чоловіків та 1 жінка. Вік від 20 до 60 років. 4 людини у важкому стані. Інші - в середньому
За словами голови ОВА, двоє чоловіків близько 45 років загинули.
Нагадаємо
Раніше Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що за попередніми даними, російські війська двічі вдарили з КАБами, зокрема, по Холодногірському району Харкова.