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Ракетний удар рф по Харкову: кількість постраждалих зросла до 19

Ракетний удар рф по Харкову: кількість постраждалих зросла до 19

Київ • УНН

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19 людей отримали поранення і 2 загинули в результаті російського ракетного обстрілу Холодногірського району Харкова.

У результати російської ракетної атаки на Харків кількість постраждализ зросла до 19. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.

Постраждали 19 людей. Серед них 18 чоловіків та 1 жінка. Вік від 20 до 60 років. 4 людини у важкому стані. Інші - в середньому 

- повідомив голова ОВА.

За словами голови ОВА, двоє чоловіків близько 45 років загинули.

Нагадаємо

Раніше Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що за попередніми даними, російські війська двічі вдарили з КАБами, зокрема, по Холодногірському району Харкова.

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