Ракетный удар рф по Харькову: количество пострадавших возросло до 19

В результаты российской ракетной атаки на Харьков количество пострадавших возросло до 19. Об этом сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает УНН.

Пострадали 19 человек. Среди них 18 мужчин и 1 женщина. Возраст от 20 до 60 лет. 4 человека в тяжелом состоянии. Остальные - в среднем - сообщил председатель ОВА.

По словам главы ОВА, двое мужчин около 45 лет погибли.

Напомним

Ранее Председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что по предварительным данным, российские войска дважды ударили с КАБами, в частности, по Холодногорскому району Харькова.