Ракетний удар по Кривому Рогу: кількість постраждалих збільшилась до п'яти
Київ • УНН
Кількість постраждалих від ракетного удару по Кривому Рогу зросла до п'яти. Двоє госпіталізовані, троє лікуються вдома, удар був завданий по районному управлінню поліції.
До п'ятьох зросла кількість постраждалих через удар по Кривому Рогу. Двоє з них - госпіталізовані, повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає УНН.
П'ятеро людей постраждали через ракетний удар по Кривому Рогу – такі дані на цю хвилину. Двоє госпіталізованих. Троє потерпілих будуть оговтуватися вдома
За даними обласної прокуратури, внаслідок удару рф руйнувань зазнали будівля районного управління поліції, житлові будинки, автомобілі.
Нагадаємо
Російські війська завдали ракетного удару по районному управлінню поліції у Кривому Розі. Пошуково-рятувальна операція триває.