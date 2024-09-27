Ракетный удар по Кривому Рогу: количество пострадавших увеличилось до пяти
Киев • УНН
Количество пострадавших от ракетного удара по Кривому Рогу возросло до пяти. Двое госпитализированы, трое лечатся дома, удар был нанесен по районному управлению полиции.
До пятерых возросло количество пострадавших из-за удара по Кривому Рогу. Двое из них - госпитализированы, сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает УНН.
Пять человек пострадали из-за ракетного удара по Кривому Рогу - такие данные на эту минуту. Двое госпитализированных. Трое пострадавших будут приходить в себя дома
По данным областной прокуратуры, в результате удара рф разрушениям подверглись здание районного управления полиции, жилые дома, автомобили.
Напомним
Российские войска нанесли ракетный удар по районному управлению полиции в Кривом Роге. Поисково-спасательная операция продолжается.