Ракетный удар по Кривому Рогу: количество пострадавших увеличилось до пяти

ukenru
Эксклюзив
Глава АРМА Дума, скорее всего, проигнорирует замечания о непрозрачности - экс-секретарь Общественного совета
  •  10644 просмотра

Глава АРМА Дума, скорее всего, проигнорирует замечания о непрозрачности - экс-секретарь Общественного совета

Эксклюзив
Предприниматели сами предлагают вакансии: как трудоустраиваются переселенцы из модульного городка в Киевской области
  •  40159 просмотра

Предприниматели сами предлагают вакансии: как трудоустраиваются переселенцы из модульного городка в Киевской области

Эксклюзив
Полиция открыла уголовное производство из-за угроз чиновника НБУ Поляруша убийством военному-добровольцу
  •  59695 просмотра

Полиция открыла уголовное производство из-за угроз чиновника НБУ Поляруша убийством военному-добровольцу

Эксклюзив
В армии человек теряет часть контроля над своей жизнью - психотерапевт и ветеран ВСУ о психологической адаптации в армии и в гражданской жизни
  •  103285 просмотра

В армии человек теряет часть контроля над своей жизнью - психотерапевт и ветеран ВСУ о психологической адаптации в армии и в гражданской жизни

Эксклюзив
После админреформы имеем свою полицейскую станцию и собираемся строить новую амбулаторию - староста села на Киевщине
  •  115645 просмотра

После админреформы имеем свою полицейскую станцию и собираемся строить новую амбулаторию - староста села на Киевщине

Эксклюзив
Мошенничество считается доблестью. Эксперт рассказал, когда в Украине перестал работать институт деловой репутации
  •  125445 просмотра

Мошенничество считается доблестью. Эксперт рассказал, когда в Украине перестал работать институт деловой репутации

Эксклюзив
Более миллиона ветеранов вернется в будущем к экономически активной жизни - Минэкономики
  •  123738 просмотра

Более миллиона ветеранов вернется в будущем к экономически активной жизни - Минэкономики

Эксклюзив
Аудит Счетной палаты может стать основанием для увольнения Елены Думы с должности главы АРМА - нардеп
  •  119923 просмотра

Аудит Счетной палаты может стать основанием для увольнения Елены Думы с должности главы АРМА - нардеп

Ядерный шантаж и тревоги: что происходит перед встречей Зеленского и Байдена и представлением Плана победы
  •  141617 просмотра

Ядерный шантаж и тревоги: что происходит перед встречей Зеленского и Байдена и представлением Плана победы

Эксклюзив
Ситуация с и.о. замглавы ГНС Сокуром - пример того, как чиновники попирают законодательство - эксперт
  •  101320 просмотра

Ситуация с и.о. замглавы ГНС Сокуром - пример того, как чиновники попирают законодательство - эксперт

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Катар объявил об обмене 13 детей между Украиной и рф

Катар объявил об обмене 13 детей между Украиной и рф

  •  102954 просмотра
Захватчики обстреляли 14 громад Сумщины: 55 атак, 2 раненых

Захватчики обстреляли 14 громад Сумщины: 55 атак, 2 раненых

  •  77881 просмотра
В ростовской области рф возникли пожары

В ростовской области рф возникли пожары

  •  74030 просмотра
Враг атакует: ракетная опасность объявлена в Николаевской области

Враг атакует: ракетная опасность объявлена в Николаевской области

  •  58461 просмотра
27 сентября: Всемирный день туризма, День чешского пива

27 сентября: Всемирный день туризма, День чешского пива

  •  99951 просмотра
публикации
Улучшение инфраструктуры и услуг для населения: как на Киевщине развиваются села, которые вошли в городские громады

Улучшение инфраструктуры и услуг для населения: как на Киевщине развиваются села, которые вошли в городские громады

  •  26343 просмотра
Шерше ля фам, или как "скрытая" сожительница может лишить карьеры одного из главных налоговиков

Шерше ля фам, или как "скрытая" сожительница может лишить карьеры одного из главных налоговиков

  •  29320 просмотра
Углава подал иск в суд и требует признать его увольнение с должности первого заместителя директора НАБУ незаконным

Углава подал иск в суд и требует признать его увольнение с должности первого заместителя директора НАБУ незаконным

  •  39773 просмотра
В армии человек теряет часть контроля над своей жизнью - психотерапевт и ветеран ВСУ о психологической адаптации в армии и в гражданской жизни

В армии человек теряет часть контроля над своей жизнью - психотерапевт и ветеран ВСУ о психологической адаптации в армии и в гражданской жизни
Эксклюзив

  •  103285 просмотра
Бездействие или избирательность: почему АРМА работает только под давлением медиа

Бездействие или избирательность: почему АРМА работает только под давлением медиа

  •  136482 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
27 сентября: Всемирный день туризма, День чешского пива

27 сентября: Всемирный день туризма, День чешского пива

  •  99951 просмотра
SeaBaby теперь в Антарктиде: украинские полярники выбрали имя для новорожденного тюленя

SeaBaby теперь в Антарктиде: украинские полярники выбрали имя для новорожденного тюленя

  •  109480 просмотра
26 сентября: День альпаки, День рождения граммофона

26 сентября: День альпаки, День рождения граммофона

26 сентября 2024, 03:07  •  133308 просмотра
25 сентября: День комиксов, Всемирный день фармацевта

25 сентября: День комиксов, Всемирный день фармацевта

25 сентября 2024, 03:03  •  118578 просмотра
23 сентября: Международный день жестовых языков, День образовательных технологий

23 сентября: Международный день жестовых языков, День образовательных технологий

23 сентября 2024, 03:03  •  127323 просмотра
Актуальное
Ракетный удар по Кривому Рогу: количество пострадавших увеличилось до пяти

Ракетный удар по Кривому Рогу: количество пострадавших увеличилось до пяти

Киев  •  УНН

27 сентября 2024, 09:25  •  6833 просмотра

Read in English

Количество пострадавших от ракетного удара по Кривому Рогу возросло до пяти. Двое госпитализированы, трое лечатся дома, удар был нанесен по районному управлению полиции.

До пятерых возросло количество пострадавших из-за удара по Кривому Рогу. Двое из них - госпитализированы, сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает УНН.

Пять человек пострадали из-за ракетного удара по Кривому Рогу - такие данные на эту минуту.  Двое госпитализированных. Трое пострадавших будут приходить в себя дома

- написал Лысак в Telegram.

По данным областной прокуратуры, в результате удара рф разрушениям подверглись здание районного управления полиции, жилые дома, автомобили.

Напомним 

Российские войска нанесли ракетный удар по районному управлению полиции в Кривом Роге. Поисково-спасательная операция продолжается.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война
dnepropetrovskaya-oblastДнепропетровская область
krivoi-rogКривой Рог