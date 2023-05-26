Ракетний удар рф по Дніпру: показали кадри масштабної пожежі у медзакладі
Київ • УНН
КИЇВ. 26 травня. УНН. Ракетний удар російських військ по Дніпру став причиною масштабної пожежі у медичному закладі, під завалами іншої ураженої будівлі може бути людина, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram, пише УНН.
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"Півсотні рятувальників та 17 одиниць техніки приборкують пожежу на місці ракетного удару у Дніпрі. Вогонь охопив 1 тис. кв. м ураженого медзакладу. Триповерхівка частково зруйнована", - повідомив Лисак.
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Він також зазначив, що все ще вгамовують полум’я й у сусідній будівлі. "Його вже вдалося локалізувати. Там тривають пошуки людини, яка може знаходитися під завалами", - вказав голова ОВА.
При цьому у МОЗ також повідомили, що у вогні дві будівлі.
Нагадаємо
Уранці 26 травня окупанти завдали ракетний удар по Дніпру.
Ворожа ракета влучила у будівлю медзакладу та ветеринарної клініки. Внаслідок удару виникла пожежа. За попередніми даними, одна людина загинула, ще шістнадцять – отримали поранення.
Президент України Володимир Зеленський показав на відео наслідки ворожої ракетної атаки на поліклініку у Дніпрі 26 травня.