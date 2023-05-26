Ракетный удар рф по Днепру: показали кадры масштабного пожара в медучреждении
Киев • УНН
КИЕВ. 26 мая. УНН. Ракетный удар российских войск по Днепру стал причиной масштабного пожара в медицинском учреждении, под завалами другого пораженного здания может быть человек, сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram, пишет УНН.
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"Полсотни спасателей и 17 единиц техники укрощают пожар на месте ракетного удара в Днепре. Огонь охватил 1 тыс. кв. м пораженного медучреждения. Трехэтажка частично разрушена", - сообщил Лысак.
Детали
Он также отметил, что все еще гасят пламя и в соседнем здании. "Его уже удалось локализовать. Там продолжаются поиски человека, который может находиться под завалами", - указал глава ОВА.
При этом в Минздраве также сообщили, что в огне два здания.
Напомним
Утром 26 мая оккупанты нанесли ракетный удар по Днепру.
Вражеская ракета попала в здание медучреждения и ветеринарной клиники. В результате удара возник пожар. По предварительным данным, один человек погиб, еще шестнадцать – получили ранения.
Президент Украины Владимир Зеленский показал на видео последствия вражеской ракетной атаки на поликлинику в Днепре 26 мая.