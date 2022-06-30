Ракетний удар по житловому будинку в Миколаєві: кількість загиблих зросла до шести

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"Вночі з-під завалів будинку, куди влучила російська ракета, рятувальники дістали ще одне тіло. Таким чином, на цей час відомо про 6 загиблих та 5 поранених. Пошуково-рятувальна операція триває", – написав Сєнкевич.

Водночас у ДСНС повідомили, що постраждало шестеро людей.

Сєнкевич додав, що від ударної хвилі та уламків було пошкоджено ще сім житлових багатоповерхівок. Здебільшого у них вибито вікна та зруйновано балкони.

Нагадаємо

Російські окупанти вдарили ракетою по житловому будинку у Миколаєві вранці 29 червня.

Працівники ДСНС врятували лабрадора, який лишився на четвертому поверсі в одній із квартир.