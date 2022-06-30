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13:44 • 27359 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

13:22 • 41880 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

13:08 • 44384 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

12:52 • 22026 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

11:23 • 56410 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

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Ракетный удар по жилому дому в Николаеве: количество погибших выросло до шести

Ракетный удар по жилому дому в Николаеве: количество погибших выросло до шести

Киев • УНН

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КИЕВ. 30 июня. УНН. В результате ракетного удара по жилому дому в Николаеве погибли шесть человек. Об этом сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич, передает УНН.

Детали

"Ночью из-под завалов дома, куда попала российская ракета, спасатели достали еще одно тело. Таким образом, сейчас  известно о 6 погибших и 5 раненых. Поисково-спасательная операция продолжается", – написал Сенкевич.

В то же время в ГСЧС сообщили, что пострадали шесть человек.

Сенкевич добавил, что от ударной волны и обломков было повреждено еще семь жилых многоэтажек. В основном у них выбиты окна и разрушены балконы.

Напомним

Российские оккупанты ударили ракетой по жилому дому в Николаеве утром 29 июня. Работники ГСЧС спасли лабрадора, который остался на четвертом этаже в одной из квартир.

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