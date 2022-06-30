Ракетный удар по жилому дому в Николаеве: количество погибших выросло до шести
Киев • УНН
КИЕВ. 30 июня. УНН. В результате ракетного удара по жилому дому в Николаеве погибли шесть человек. Об этом сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич, передает УНН.
Детали
"Ночью из-под завалов дома, куда попала российская ракета, спасатели достали еще одно тело. Таким образом, сейчас известно о 6 погибших и 5 раненых. Поисково-спасательная операция продолжается", – написал Сенкевич.
В то же время в ГСЧС сообщили, что пострадали шесть человек.
Сенкевич добавил, что от ударной волны и обломков было повреждено еще семь жилых многоэтажек. В основном у них выбиты окна и разрушены балконы.
Напомним
Российские оккупанты ударили ракетой по жилому дому в Николаеве утром 29 июня. Работники ГСЧС спасли лабрадора, который остался на четвертом этаже в одной из квартир.