Ракетний удар по житловому будинку в Миколаєві: кількість загиблих зросла до 5
Київ • УНН
КИЇВ. 29 червня. УНН. Внаслідок ракетного удару по п’ятиповерховому житловому будинку в Миколаєві загинуло 5 осіб та 5 поранено. Про це повідомив міський голова Олександр Сєнкевич, передає УНН.
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«Близько 17:00 рятувальники дістали з-під завалів житлового будинку тіло ще одного загиблого. Таким чином, наразі відомо про 5 загиблих та 5 поранених. Пошуково-рятувальні роботи тривають», - написав Сєнкевич.
Деталі
За його словами, окрім житлового будинку, сьогодні зранку російські окупанти поцілили у гаражний кооператив.
«Там фактично вщент згоріло 11 гаражів та 9 автівок. Також під обстріли потрапили база відпочинку, портова та виробнича інфраструктура», - зазначив Сєнкевич.
В ДСНС повідомляли, що під час проведення аварійно-рятувальних робіт травмовано 2 співробітники ДСНС.
Доповнення
29 червня у Миколаєві російські окупанти влучили ракетою у житлову багатоповерхівку.
Окрім того,у Миколаєві зі знищеного окупантами будинку врятували лабрадора.