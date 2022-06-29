Ракетный удар по жилому дому в Николаеве: количество погибших выросло до 5
Киев • УНН
КИЕВ. 29 июня. УНН. В результате ракетного удара по пятиэтажному жилому дому в Николаеве погибли 5 человек и 5 ранены. Об этом сообщил городской голова Александр Сенкевич, передает УНН.
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«Около 17:00 спасатели извлекли из-под завалов жилого дома тело еще одного погибшего. Таким образом, известно о 5 погибших и 5 раненых. Поисково-спасательные работы продолжаются», – написал Сенкевич.
Детали
По его словам, кроме жилого дома, сегодня утром российские оккупанты попали в гаражный кооператив.
«Там фактически дотла сгорело 11 гаражей и 9 автомобилей. Также под обстрелы попали база отдыха, портовая и производственная инфраструктура», - отметил Сенкевич.
В ГСЧС сообщали, что во время проведения аварийно-спасательных работ травмированы 2 сотрудника ГСЧС.
Дополнение
29 июня в Николаеве российские оккупанты попали ракетой в жилую многоэтажку.
Кроме того, в Николаеве из уничтоженного оккупантами дома спасли лабрадора.