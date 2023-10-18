Ракетний удар по Запоріжжю: Нацполіція показала як евакуювали мешканці у перші хвилини після трагедії
Київ • УНН
КИЇВ. 18 жовтня. УНН. У мережі з’явилось відео з бодікамер патрульних з Запоріжжя. Там видно, як правоохоронці допомагали із евакуацією мешканцям ураженого російською ракетою будинку в перші хвилини після трагедії. Оперативною зйомкою з громадськістю поділилась пресслужба МВС України, передає УНН.
Контекст
Армія рф у ніч на 18 жовтня завдала шість ракетних ударів балістикою по Запоріжжю. Один зі снарядів влучив у багатоповерхівку і зруйнував два під’їзди — це приблизно 8 квартир. Під завалами опинились люди. Їх одразу ж почали шукати рятувальники та правоохоронці.
Деблокували та надавали допомогу постраждалим поліцейські-парамедики, працівники ДСНС та волонтери.
Згідно з останніми даними від очільника ОВА Юрія Малашка, через цей удар загинули 5 людей, та ще 5 зазнали поранень.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Харківщина: росіяни скинули авіабомбу на житловий будинок та вбили родину з трьох людей