Ракетний удар по Запоріжжю: Нацполіція показала як евакуювали мешканці у перші хвилини після трагедії

Контекст

Армія рф у ніч на 18 жовтня завдала шість ракетних ударів балістикою по Запоріжжю. Один зі снарядів влучив у багатоповерхівку і зруйнував два під’їзди — це приблизно 8 квартир. Під завалами опинились люди. Їх одразу ж почали шукати рятувальники та правоохоронці.

Деблокували та надавали допомогу постраждалим поліцейські-парамедики, працівники ДСНС та волонтери.

Згідно з останніми даними від очільника ОВА Юрія Малашка, через цей удар загинули 5 людей, та ще 5 зазнали поранень.

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