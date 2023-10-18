Ракетный удар по Запорожью: Нацполиция показала как эвакуировали жителей в первые минуты после трагедии

Контекст

Армия рф в ночь на 18 октября нанесла шесть ракетных ударов баллистикой по Запорожью. Один из снарядов попал в многоэтажку и разрушил два подъезда — это примерно 8 квартир. Под завалами оказались люди, их сразу же начали искать спасатели и правоохранители.

Деблокировали и оказывали помощь пострадавшим полицейские-парамедики, работники ГСЧС и волонтеры.

Согласно последним данным от главы ОВА Юрия Малашко, из-за этого удара погибли 5 человек, и еще 5 получили ранения.

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