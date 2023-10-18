Ракетный удар по Запорожью: Нацполиция показала как эвакуировали жителей в первые минуты после трагедии
Киев • УНН
КИЕВ. 18 октября. УНН. В сети появилось видео с бодикамер патрульных из Запорожья. Там видно, как правоохранители помогали с эвакуацией жителям пораженного российской ракетой дома в первые минуты после трагедии. Оперативной съемкой с общественностью поделилась пресс-служба МВД Украины, передает УНН.
Контекст
Армия рф в ночь на 18 октября нанесла шесть ракетных ударов баллистикой по Запорожью. Один из снарядов попал в многоэтажку и разрушил два подъезда — это примерно 8 квартир. Под завалами оказались люди, их сразу же начали искать спасатели и правоохранители.
Деблокировали и оказывали помощь пострадавшим полицейские-парамедики, работники ГСЧС и волонтеры.
Согласно последним данным от главы ОВА Юрия Малашко, из-за этого удара погибли 5 человек, и еще 5 получили ранения.
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