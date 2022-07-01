Ракетний удар по ТЦ у Кременчуці: завали розібрали на 88%
Київ • УНН
КИЇВ. 1 липня. УНН. Після ворожого ракетного удару по торговому центру у Кременчуці Полтавської області обстежено та розібрано уламки будівельних конструкцій на 88 % загальної площі об'єкта. Про це повідомляє ДСНС України, передає УНН.
Цитата
"Станом на 17:05 1 липня обстежено та розібрано уламки будівельних конструкцій на 88 % загальної площі ТЦ "Амстор", - йдеться в повідомленні.
Доповнення
Під завалами ТЦ "Амстор" у Кременчуці на Полтавщині, по якому окупанти завдали ракетний удар, знайшли 28 фрагментів тіл, кількість загиблих зросла до 19.
Контекст
Російські окупанти 27 червня завдали ракетного удару по торгівельному центру у місті Кременчук. Удар був завданий двома ракетами Х-22. Вони були випущені із дальніх бомбардувальників Ту-22 М3, з аеродрому у Курській області.
Одна з них потрапила у міський стадіон.
За процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаним з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).