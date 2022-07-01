Ракетный удар по ТЦ в Кременчуге: завалы разобрали на 88%
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июля. УНН. После вражеского ракетного удара по торговому центру в Кременчуге Полтавской области обследованы и разобраны обломки строительных конструкций на 88% от общей площади объекта. Об этом сообщает ГСЧС Украины, передает УНН.
Цитата
"По состоянию на 17:05 1 июля обследованы и разобраны обломки строительных конструкций на 88% общей площади ТЦ "Амстор", - говорится в сообщении.
Дополнение
Под завалами ТЦ "Амстор" в Кременчуге на Полтавщине, по которому оккупанты нанесли ракетный удар, нашли 28 фрагментов тел, количество погибших возросло до 19.
Контекст
Российские оккупанты 27 июня нанесли ракетный удар по торговому центру в городе Кременчуг. Удар был нанесен двумя ракетами Х-22. Они были выпущены из дальних бомбардировщиков Ту-22 М3 с аэродрома в Курской области.
Одна из них попала в городской стадион.
При процессуальном руководстве Полтавской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенным с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).