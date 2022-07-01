Ракетний удар по Одещині: кількість загиблих зросла до 18

Цитата

"Станом на 08:15 під час розбору завалів дев’ятиповерхового житлового будинку в смт Сергіївка додатково вилучено тіла 2 осіб. Всього внаслідок удару загинуло 16 осіб та постраждало 30 осіб (з них 3 дитини). За уточненою інформацією, внаслідок удару по території бази відпочинку у смт Сергіївка загинуло 2 особи (з них 1 дитина) та постраждала 1 особа", - повідомили у ДСНС.

Роботи тривають.

Доповнення

Під час повітряної тривоги в ніч на 1 липня на Одещині прогримів потужний вибух. Згодом стало відомо, що одна ракета влучила в 9-поверховий житловий будинок, ще дві - в бази відпочинку в Білгород-Дністровському районі.