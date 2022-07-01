Ракетный удар по Одесской области: количество погибших возросло до 18
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июля. УНН. Вражеский ракетный удар по Одесской области унес жизни уже 18 человек, сообщили в ГСЧС Украины, пишет УНН.
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"По состоянию на 08:15 во время разбора завалов девятиэтажного жилого дома в пгт Сергеевка дополнительно изъяты тела 2 человек. Всего в результате удара погибли 16 человек и пострадали 30 человек (из них 3 ребенка). По уточненной информации, в результате удара по территории базы отдыха в пгт Сергеевка погибли 2 человека (из них 1 ребенок) и пострадал 1 человек", - сообщили в ГСЧС.
Работы продолжаются.
Дополнение
Во время воздушной тревоги в ночь на 1 июля в Одесской области прогремел мощный взрыв. Впоследствии стало известно, что одна ракета попала в 9-этажный жилой дом, еще две - в базы отдыха в Белгород-Днестровском районе.