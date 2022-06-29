Ракетний обстріл Одещини: одну ракету збила ППО

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«Сьогодні ворог наніс декілька ракетних ударів по території області. Одна ракета була збита нашим підрозділом протиповітряної оборони», - розповів Марченко.

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Окрім того, Марченко повідомив про перевірку торговельних центрів в Одеській області щодо дотримання ними правил безпеки під час повітряної тривоги.

«Після ракетного удару по торговельному центрі в Кременчуці внаслідок якого загинуло та було поранено багато людей була створена комісія, яка вже перевіряє дотримання всіх існуючих вимог з організації безпеки населення у всіх закладах сфери обслуговування, а в першу чергу в великих торгівельних центрах. У разі виявлення комісією порушень винні будуть нести кримінальну відповідальність», - зазначив Марченко.

Доповнення

Сьогодні, 29 червня повідомлялося, що російські загарбники ще двічі вдарили по морському узбережжю в Ізмаїльському районі на Одещині.

За чотири місяці повномасштабного вторгнення рф в Україну російські окупанти вдарили по Одещині 70 ракетами.