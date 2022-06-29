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Ракетний обстріл Одещини: одну ракету збила ППО

Ракетний обстріл Одещини: одну ракету збила ППО

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 червня. УНН. Російські окупанти сьогодні завдали декілька ракетних ударів по території Одеської області. Одну ракету збила система протиповітряної оборони. Про це повідомив очільник Одеської ОВА Максим Марченко, пише УНН.

Цитата

«Сьогодні ворог наніс декілька ракетних ударів по території області. Одна ракета була збита нашим підрозділом протиповітряної оборони», - розповів Марченко.

Деталі

Окрім того, Марченко повідомив про перевірку торговельних центрів в Одеській області щодо дотримання ними правил безпеки під час повітряної тривоги.

«Після ракетного удару по торговельному центрі в Кременчуці внаслідок якого загинуло та було поранено багато людей була створена комісія, яка вже перевіряє дотримання всіх існуючих вимог з організації безпеки населення у всіх закладах сфери обслуговування, а в першу чергу в великих торгівельних центрах. У разі виявлення комісією порушень винні будуть нести кримінальну відповідальність», - зазначив Марченко.

Доповнення

Сьогодні, 29 червня повідомлялося, що російські загарбники ще двічі вдарили по морському узбережжю в Ізмаїльському районі на Одещині.

За чотири місяці повномасштабного вторгнення рф в Україну російські окупанти вдарили по Одещині 70 ракетами.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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