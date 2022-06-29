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Окупанти ще двічі вдарили по морському узбережжю в Ізмаїльському районі

Окупанти ще двічі вдарили по морському узбережжю в Ізмаїльському районі

Київ • УНН

 • 135887 перегляди

КИЇВ. 29 червня. УНН. Російські загарбники ще двічі вдарили по морському узбережжю в Ізмаїльському районі на Одещині. Про це повідомляє Одеська міська рада, передає УНН.

Цитата

"Ворог продовжує атакувати Одещину ракетами. Ще двічі вдарив по морському узбережжю в Ізмаїльському районі. Інформація по руйнуванням та постраждалим уточнюється", - йдеться в повідомленні.

Деталі

Окрім того, повідомляється, що по уламках ракети, що раніше знайдено в полі Одеського району встановлено, що то була Х-31.

Доповнення

За чотири місяці повномасштабного вторгнення рф в Україну російські окупанти вдарили по Одещині 70 ракетами.

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