Оккупанты еще дважды ударили по морскому побережью в Измаильском районе
Киев • УНН
КИЕВ. 29 июня. УНН. Российские захватчики еще дважды ударили по морскому побережью в Измаильском районе Одесской области. Об этом сообщает Одесский городской совет, передает УНН.
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"Враг продолжает атаковать Одесщину ракетами. Еще дважды ударил по морскому побережью в Измаильском районе. Информация по разрушениям и пострадавшим уточняется", - говорится в сообщении.
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Кроме того, сообщается, что по обломкам ракеты, ранее найденной в поле Одесского района установлено, что это была Х-31.
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За четыре месяца полномасштабного вторжения рф в Украину российские оккупанты ударили по Одесщине 70 ракетами.