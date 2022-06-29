Ракетный обстрел Одесской области: одну ракету сбила ПВО
Киев • УНН
КИЕВ. 29 июня. УНН. Российские оккупанты сегодня нанесли несколько ракетных ударов по территории Одесской области. Одну ракету сбила система противовоздушной обороны. Об этом сообщил глава Одесской ОВА Максим Марченко, пишет УНН.
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«Сегодня враг нанес несколько ракетных ударов по территории области. Одна ракета была сбита нашим подразделением противовоздушной обороны, - рассказал Марченко.
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Кроме того, Марченко сообщил о проверке торговых центров в Одесской области по соблюдению ими правил безопасности во время воздушной тревоги.
«После ракетного удара по торговому центру в Кременчуге в результате которого погибли и были ранены многие люди была создана комиссия, которая уже проверяет соблюдение всех существующих требований по обеспечению безопасности населения во всех заведениях сферы обслуживания, а в первую очередь в крупных торговых центрах. В случае выявления комиссией нарушений должны будут нести уголовную ответственность», - отметил Марченко.
Дополнение
Сегодня, 29 июня сообщалось, что российские захватчики еще дважды ударили по морскому побережью в Измаильском районе Одесской области.
За четыре месяца полномасштабного вторжения рф в Украину российские оккупанты ударили по Одесской области 70 ракетами.