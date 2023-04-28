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"Ракетні удари є відповіддю рф на всі мирні ініціативи": Кулеба відреагував на ранкову російську атаку

"Ракетні удари є відповіддю рф на всі мирні ініціативи": Кулеба відреагував на ранкову російську атаку

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 квітня. УНН. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у своєму Twitter відреагував на ранкові удари армії рф, підкресливши, що Україні для захисту потрібні винищувачі F-16, адже з російської сторони ініціативи миру - це ракетні обстріли, пише УНН.

Цитата

"Ракетні удари, які вбивають невинних українців уві сні, в тому числі 2-річну дитину, є відповіддю росії на всі мирні ініціативи. Шлях до миру - вигнати росію з України. Шлях до миру - озброїти Україну винищувачами F-16 і захистити дітей від російського терору", - написав Кулеба.

Доповнення

Як раніше повідомляв УНН, очільник зовнішньополітичного відомства неодноразово наголошував, що постачання Україні винищувачів F-16 не спровокує росію на ескалації конфлікту, а навпаки - буде стримувати.

Нічна атака армії рф на Умань у Черкаській області забрала життя вже 7 людей. Внаслідок падіння уламків ворожої ракети в місті Українка на Київщині постраждала дитина, дівчинку госпіталізовано. У Дніпрі зруйнований приватний будинок. Загинули 2-річна дівчинка та 31-річна жінка. Троє людей постраждали.

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