"Ракетні удари є відповіддю рф на всі мирні ініціативи": Кулеба відреагував на ранкову російську атаку
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у своєму Twitter відреагував на ранкові удари армії рф, підкресливши, що Україні для захисту потрібні винищувачі F-16, адже з російської сторони ініціативи миру - це ракетні обстріли, пише УНН.
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"Ракетні удари, які вбивають невинних українців уві сні, в тому числі 2-річну дитину, є відповіддю росії на всі мирні ініціативи. Шлях до миру - вигнати росію з України. Шлях до миру - озброїти Україну винищувачами F-16 і захистити дітей від російського терору", - написав Кулеба.
Доповнення
Як раніше повідомляв УНН, очільник зовнішньополітичного відомства неодноразово наголошував, що постачання Україні винищувачів F-16 не спровокує росію на ескалації конфлікту, а навпаки - буде стримувати.
Нічна атака армії рф на Умань у Черкаській області забрала життя вже 7 людей. Внаслідок падіння уламків ворожої ракети в місті Українка на Київщині постраждала дитина, дівчинку госпіталізовано. У Дніпрі зруйнований приватний будинок. Загинули 2-річна дівчинка та 31-річна жінка. Троє людей постраждали.
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