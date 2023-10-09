Ракетна атака рф на село Гроза: кількість загиблих може зрости ще на три людини
Київ • УНН
КИЇВ. 9 жовтня. УНН. Через ракетний удар російських військ по селу Гроза на Харківщині, виходячи із заяв родичів, кількість загиблих може зрости ще на 3 людини. Наразі відомо про 52 загиблі людини. Про це повідомив речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко, передає УНН.
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«Станом на ранок за зовнішніми ознаками та за допомогою експрес ДНК-тестів ідентифіковано 49 осіб. За кількістю знайдених залишків тіл зафіксовано щонайменше 51 загиблу особу», - повідомив Чубенко.
Деталі
За його словами, є звернення від родичів щодо 5 осіб, які, ймовірно, знаходились в кафе, але зараз їх немає серед ідентифікованих.
«Ці особи наразі вважаються безвісти зниклими. Дітей серед них немає. Триває процес відібрання та співставлення ДНК-матеріалів. Виходячи із заяв родичів, кількість загиблих може зрости ще на 3 особи. Через потужність вибуху частини тіл дуже понівечені та обгорілі», - розповів Чубенко.
Доповнення
5 жовтня вдень росіяни вдарили по магазину та кафе в селі Гроза Куп'янського району. У кафе на поминки по загиблому односельцю зібралися до 60 місцевих жителів. Дорослі та малі, жінки й чоловіки. Близько 13:30 в заклад прилетіла російська ракета. Будівля обвалилася. Люди опинилися під завалами.
Через ракетний удар російських військ по селу Гроза на Харківщині 5 жовтня кількість загиблих сягнула 52 осіб.