Ракетна атака рф на село Гроза: кількість загиблих може зрости ще на три людини

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«Станом на ранок за зовнішніми ознаками та за допомогою експрес ДНК-тестів ідентифіковано 49 осіб. За кількістю знайдених залишків тіл зафіксовано щонайменше 51 загиблу особу», - повідомив Чубенко.

Деталі

За його словами, є звернення від родичів щодо 5 осіб, які, ймовірно, знаходились в кафе, але зараз їх немає серед ідентифікованих.

«Ці особи наразі вважаються безвісти зниклими. Дітей серед них немає. Триває процес відібрання та співставлення ДНК-матеріалів. Виходячи із заяв родичів, кількість загиблих може зрости ще на 3 особи. Через потужність вибуху частини тіл дуже понівечені та обгорілі», - розповів Чубенко.

Доповнення

5 жовтня вдень росіяни вдарили по магазину та кафе в селі Гроза Куп'янського району. У кафе на поминки по загиблому односельцю зібралися до 60 місцевих жителів. Дорослі та малі, жінки й чоловіки. Близько 13:30 в заклад прилетіла російська ракета. Будівля обвалилася. Люди опинилися під завалами.

Через ракетний удар російських військ по селу Гроза на Харківщині 5 жовтня кількість загиблих сягнула 52 осіб.