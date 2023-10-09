Ракетная атака рф на село Гроза: число погибших может вырасти еще на три человека
Киев • УНН
КИЕВ. 9 октября. УНН. Из-за ракетного удара российских войск по селу Гроза на Харьковщине, исходя из заявлений родственников, количество погибших может вырасти еще на 3 человека. Сейчас известно о 52 погибших человека. Об этом сообщил спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко, передает УНН.
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«По состоянию на утро по внешним признакам и с помощью экспресс ДНК-тестов идентифицировано 49 человек. По количеству найденных остатков тел зафиксировано не менее 51 погибшего человека», - сообщил Чубенко.
Детали
По его словам, есть обращения от родственников в отношении 5 человек, которые, вероятно, находились в кафе, но сейчас их нет среди идентифицированных.
«Эти люди в настоящее время считаются пропавшими без вести. Детей среди них нет. Продолжается процесс отобрания и сопоставления ДНК-материалов. Исходя из заявлений родственников, количество погибших может вырасти еще на 3 человека. Из - за мощности взрыва части тел очень изуродованы и обгорели», - рассказал Чубенко.
Дополнение
5 октября днем россияне ударили по магазину и кафе в селе Гроза Купянского района. В кафе на поминки по погибшему односельчанину собрались до 60 местных жителей. Взрослые и малые, женщины и мужчины. Около 13: 30 в заведение прилетела российская ракета. Здание рухнуло. Люди оказались под завалами.
Из-за ракетного удара российских войск по селу Гроза на Харьковщине 5 октября число погибших достигло 52 человек.