Ракетна атака рф на Самар забрала життя 3 людей, поранено 14 - ОВА

У місті Самар на Дніпропетровщині внаслідок ракетної атаки рф загинуло троє людей, 14 людей поранено, повідомив у п'ятницю голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram, пише УНН.

Самар. Уже троє загиблих через ворожу атаку. Поранені 14 людей. Така інформація на зараз - повідомив Лисак.

З його слів, дані уточнюються.

Нагадаємо

У місті Самар Дніпропетровської області 27 червня пролунали вибухи на тлі повітряної тривоги через загрозу балістики.