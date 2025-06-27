Ракетна атака рф на Самар забрала життя 3 людей, поранено 14 - ОВА
Київ • УНН
У місті Самар на Дніпропетровщині внаслідок ракетної атаки ворога загинуло троє людей. За попередніми даними, 14 осіб отримали поранення.
У місті Самар на Дніпропетровщині внаслідок ракетної атаки рф загинуло троє людей, 14 людей поранено, повідомив у п'ятницю голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram, пише УНН.
Самар. Уже троє загиблих через ворожу атаку. Поранені 14 людей. Така інформація на зараз
З його слів, дані уточнюються.
Нагадаємо
У місті Самар Дніпропетровської області 27 червня пролунали вибухи на тлі повітряної тривоги через загрозу балістики.