Ракетная атака рф на Самар унесла жизни 3 человек, ранены 14 - ОВА
Киев • УНН
В городе Самар на Днепропетровщине в результате ракетной атаки врага погибли три человека. По предварительным данным, 14 человек получили ранения.
В городе Самар Днепропетровской области в результате ракетной атаки рф погибли три человека, 14 человек ранены, сообщил в пятницу глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram, пишет УНН.
Самар. Уже трое погибших из-за вражеской атаки. Ранены 14 человек. Такая информация на сейчас
По его словам, данные уточняются.
Напомним
В городе Самар Днепропетровской области 27 июня прозвучали взрывы на фоне воздушной тревоги из-за угрозы баллистики.