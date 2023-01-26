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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ
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Ракетна атака на Україну: жителів Львівщини влада закликала не нехтувати реальною загрозою

Київ • УНН

 • 1122869 перегляди

КИЇВ. 26 січня. УНН. Голова Львівської ОВА Максим Козицький закликав жителів Львівщини не нехтувати реальною загрозою, адже ворожі ракети уже перебувають у повітряному просторі України, передає УНН.

Ракетна атака на Україну: жителів Львівщини влада закликала не нехтувати реальною загрозою

Цитата

"Прошу жителів Львівщини не нехтувати реальною загрозою. Ворожі ракети уже перебувають у повітряному просторі України. На Київщині та Вінниччині працюють Сили ППО. Залишайтесь в укритті і вірте у наших захисників", - написав Козицький у Telegram.

Раніше

Начальник Одеської ОВА Максим Марченко зазначив, що російські окупанти готуються завдати масований ракетний удар по Україні із застосуванням авіації та кораблів.

Начальник Вінницької ОВА Сергій Борзов повідомив, що ворог здійснив пуск крилатих ракет, і закликав людей бути в укриттях.

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак вказав, що є перші збиття ворожих ракет.

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