Ракетная атака на Украину: жителей Львовской области власти призвали не пренебрегать реальной угрозой
Киев • УНН
КИЕВ. 26 января. УНН. Глава Львовской ОВА Максим Козицкий призвал жителей Львовской области не пренебрегать реальной угрозой, ведь вражеские ракеты уже находятся в воздушном пространстве Украины, передает УНН.
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"Прошу жителей Львовской области не пренебрегать реальной угрозой. Вражеские ракеты уже находятся в воздушном пространстве Украины. В Киевской и Винницкой областях работают силы ПВО. Оставайтесь в укрытии и верьте в наших защитников", - написал Козицкий в Telegram.
Ранее
Начальник Одесской ОВА Максим Марченко отметил, что российские оккупанты готовятся нанести массированный ракетный удар по Украине с применением авиации и кораблей.
Начальник Винницкой ОВА Сергей Борзов сообщил, что враг произвел пуск крылатых ракет, и призвал людей быть в укрытиях.
Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак указал, что есть первые сбития вражеских ракет.