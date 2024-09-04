Ракетна атака на Кривий Ріг: показали наслідки
Київ • УНН
Внаслідок ракетного удару рф по Кривому Рогу постраждало 5 людей, включаючи 10-річну дівчинку. Пошкоджено готель, житлові будинки, заклади освіти та інші об'єкти інфраструктури.
Внаслідок ракетної атаки на Кривий Ріг постраждало п'ятеро людей, серед них 10-річна дитина. Наслідки ворожого удару показали в Офісі Генпрокурора у Telegram, передає УНН.
За даними слідства, вранці 4 вересня 2024 року військові рф здійснили ракетну атаку на м. Кривий Ріг. Постраждали п'ятеро людей, серед них – 10-річна дівчинка
Внаслідок обстрілу пошкоджено готель, багатоповерхівки, заклади освіти, автомобілі, аптеку, магазини.
На місці події працюють співробітники екстрених служб та правоохоронці.
За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
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