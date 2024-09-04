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Ракетна атака на Кривий Ріг: показали наслідки

Київ • УНН

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Внаслідок ракетного удару рф по Кривому Рогу постраждало 5 людей, включаючи 10-річну дівчинку. Пошкоджено готель, житлові будинки, заклади освіти та інші об'єкти інфраструктури.

Внаслідок ракетної атаки на Кривий Ріг постраждало п'ятеро людей, серед них 10-річна дитина. Наслідки ворожого удару показали в Офісі Генпрокурора у Telegram, передає УНН

За даними слідства, вранці 4 вересня 2024 року військові рф здійснили ракетну атаку на м. Кривий Ріг. Постраждали п'ятеро людей, серед них – 10-річна дівчинка

- йдеться у повідомленні Офісу Генпрокурора.

Внаслідок обстрілу пошкоджено готель, багатоповерхівки, заклади освіти, автомобілі, аптеку, магазини.

На місці події працюють співробітники екстрених служб та правоохоронці. 

За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

У Кривому Розі ворог влучив по готелю: руйнування з першого по третій поверх04.09.24, 09:32 • 58167 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

Війна

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