Ракетная атака на Кривой Рог: показали последствия
Киев • УНН
В результате ракетного удара рф по Кривому Рогу пострадали 5 человек, включая 10-летнюю девочку. Повреждены гостиница, жилые дома, учебные заведения и другие объекты инфраструктуры.
В результате ракетной атаки на Кривой Рог пострадали пять человек, среди них 10-летний ребенок. Последствия вражеского удара показали в Офисе Генпрокурора в Telegram, передает УНН.
По данным следствия, утром 4 сентября 2024 года военные рф совершили ракетную атаку на г. Кривой Рог. Пострадали пять человек, среди них - 10-летняя девочка
В результате обстрела повреждены гостиница, многоэтажки, учебные заведения, автомобили, аптека, магазины.
На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб и правоохранители.
При процессуальном руководстве Днепропетровской областной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
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