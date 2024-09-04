Ракетная атака на Кривой Рог: показали последствия

В результате ракетной атаки на Кривой Рог пострадали пять человек, среди них 10-летний ребенок. Последствия вражеского удара показали в Офисе Генпрокурора в Telegram, передает УНН.

По данным следствия, утром 4 сентября 2024 года военные рф совершили ракетную атаку на г. Кривой Рог. Пострадали пять человек, среди них - 10-летняя девочка - говорится в сообщении Офиса Генпрокурора.

В результате обстрела повреждены гостиница, многоэтажки, учебные заведения, автомобили, аптека, магазины.

На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб и правоохранители.

При процессуальном руководстве Днепропетровской областной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

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