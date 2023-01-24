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Ракетна атака на Дніпро: підозру отримав російський командир 52-го гвардійського авіаційного полку

Київ • УНН

 • 1107931 перегляди

КИЇВ. 24 січня. УНН. Офіс Генерального прокурора оголосив підозру російському командиру 52-го гвардійського важкого бомбардувального авіаційного полку олегу тимошину у віддані наказу про обстріли мирних українських міст, зокрема, наказ здійснити ракетний удар по Дніпру 14 січня, внаслідок якого загинули 46 людей. Про це повідомив Генеральний прокурор України Андрій Костін, передає УНН.

Ракетна атака на Дніпро: підозру отримав російський командир 52-го гвардійського авіаційного полку

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«Ми знаємо імена причетних до ракетних обстрілів, внаслідок яких вбито 88 і поранено 240 мирних українців. І будемо домагатися належного покарання для них. Офіс Генерального прокурора оголосив підозру командиру 52-го гвардійського важкого бомбардувального авіаційного полку», - написав Костін у Facebook.

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Деталі

Костін зазначив, що за даними слідства, фігурант віддавав злочинні накази про обстріли мирних українських міст. Зокрема, наказ здійснити ракетний удар по Дніпру 14 січня цього року, внаслідок якого загинули 46 людей. Ракетні обстріли Кременчука — торгового центру «Амстор» — та Сергіївки на Одещині.

«І він, і ті, хто ці накази виконували, знали, що в зоні ураження немає військових цілей. Там лише цивільні об’єкти, зокрема, житлові будинки. Вони знали, що воюють не з Силами оборони України, а з мирними людьми. З дітьми та жінками. Нагадаю, серед загиблих в Дніпрі — шестеро дітей. Наймолодшій дитині було 11 місяців. Ще п’ятеро — залишилися сиротами», - зазначив Костін.

Він повідомив, що слідству також відомо, що під час усіх цих обстрілів використовувалися надзвукові протикорабельні ракети Х-22, завдання яких — топити авіаносні групи противника. Ці ракети важкі та неточні, вони відхиляються від цілі на сотні метрів.

Доповнення

Раніше Костін повідомляв, що планується об'єднати всі кримінальні провадження, які пов'язані з загибеллю людей, руйнуванням цивільних об'єктів саме через застосовування росіянами ракет Х-22.

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