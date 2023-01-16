Усі кримінальні провадження, пов'язані із застосуванням росіянам ракет Х-22, об'єднають - Генпрокурор
Київ • УНН
КИЇВ. 16 січня. УНН. На цьому тижні планують об'єднати всі кримінальні провадження, які пов'язані з загибеллю людей, руйнуванням цивільних об'єктів саме через застосовування росіянами ракет Х-22. Про це повідомив Генеральний прокурор України Андрій Костін під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
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«Хотів би зазначити, що ракета, якою ми на 99% впевнені був знищений цей будинок, – це такий самий тип, який вже був застосований в інших випадках», - сказав Костін.
Він нагадав, що раніше росіяни застосовували ракети Х-22 по торговому центру в Кременчуці 27 червня, 1 липня по житловому будинку в Сергіївці на Одещині.
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«На цьому тижні, буде прийнято рішення щодо об'єднання всіх кримінальних проваджень, які наразі пов'язані з загибеллю людей і руйнуванням цивільних об'єктів в нашій країні. Які пов'язані саме з застосуванням цієї страшної зброї (ракети Х-22 ред.)», - сказав Костін.
За його словами, ця ракета має надшвидку швидкість та є практично гіперзвуковою.
«Її дуже складно відслідкувати. Вона не призначена для таких випадків. Вона не є точною зброєю. І в випадку в Сергіївці, в Одеській області, і в Кременчуці, і тут зараз в Дніпрі - жодного воєнного об'єкта поруч. Це дуже далеко від лінії фронту. Це доводить що країна агресор принципово знищує український народ», - зазначив Костін.
Доповнення
Служба безпеки встановила особи російських окупантів, які причетні до ракетного удару по житловому будинку у Дніпрі 14 січня, де загинуло 40 людей. Попередньо підтверджено тип російської крилатої ракети Х-22, якою ворог вдарив.