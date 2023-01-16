Все уголовные производства, связанные с применением россиянам ракет Х-22, объединят - Генпрокурор

Детали

«Хотел бы отметить, что ракета, которой мы на 99% уверены был уничтожен этот дом, – это такой же тип, который уже был применен в других случаях», – сказал Костин.

Он напомнил, что ранее россияне применяли ракеты Х-22 по торговому центру в Кременчуге 27 июня, 1 июля по жилому дому в Сергеевке в Одесской области.

Цитата

«На этой неделе будет принято решение об объединении всех уголовных производств, которые связаны с гибелью людей и разрушением гражданских объектов в нашей стране. Какие связаны именно с применением этого страшного оружия (ракеты Х-22 ред.)», – сказал Костин.

По его словам, эта ракета имеет сверхбыструю скорость и является практически гиперзвуковой.

«Ее очень сложно отследить. Она не предназначена для подобных случаев. Она не есть точное оружие. И в случае в Сергеевке, в Одесской области, и в Кременчуге, и здесь сейчас в Днепре – ни одного военного объекта рядом. Это слишком далеко от линии фронта. Это доказывает, что страна агрессор принципиально уничтожает украинский народ», - отметил Костин.

Дополнение

Служба безопасности установила личности российских оккупантов, причастных к ракетному удару по жилому дому в Днепре 14 января, где погибли 40 человек. Предварительно подтвержден тип российской крылатой ракеты Х-22, которой враг ударил.