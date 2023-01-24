Ракетная атака на Днепр: подозрение получил российский командир 52-го гвардейского авиационного полка

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«Мы знаем имена причастных к ракетным обстрелам, в результате которых убиты 88 и ранены 240 мирных украинцев. И будем добиваться надлежащего наказания для них. Офис Генерального прокурора объявил подозрение командиру 52-го гвардейского тяжелого бомбардировочного авиационного полка», - написал Костин в Facebook.

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Детали

Костин отметил, что по данным следствия, фигурант отдавал преступные приказы об обстрелах мирных украинских городов. В частности, приказ осуществить ракетный удар по Днепру 14 января этого года, в результате которого погибли 46 человек. Ракетные обстрелы Кременчуга — торгового центра «Амстор» — и Сергеевки в Одесской области.

«И он, и те, кто эти приказы выполняли, знали, что в зоне поражения нет военных целей. Там только гражданские объекты, в частности, жилые дома. Они знали, что воюют не с Силами обороны Украины, а с мирными людьми. С детьми и женщинами. Напомню, среди погибших в Днепре — шестеро детей. Самому младшему ребенку было 11 месяцев. Еще пятеро - остались сиротами», - отметил Костин.

Он сообщил, что следствию также известно, что во время всех этих обстрелов использовались сверхзвуковые противокорабельные ракеты Х-22, задача которых — топить авианосные группы противника. Эти ракеты тяжелые и неточные, они отклоняются от цели на сотни метров.

Дополнение

Ранее Костин сообщал, что планируется объединить все уголовные производства, которые связаны с гибелью людей, разрушением гражданских объектов именно из-за применения россиянами ракет Х-22.