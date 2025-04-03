Рак нирки з метастазами в підшлунковій залозі: у Центрі Шалімова успішно прооперували пацієнтку

В Національному науковому центрі хірургії та трансплантології ім. О.О.Шалімова провели складну операцію пацієнтці, у якої було діагностовано рак правої нирки з метастазами в підшлункову залозу. Це захворювання є одним з найбільш небезпечних варіантів раку, оскільки метастази в підшлункову залозу значно ускладнюють лікування.

Про це розповіли у Національному Науковому Центрі хірургії та трансплантології імені О.О.Шалімова у Facebook, передає УНН.

Як повідомляють у Центрі Шалімова, жінка, яка хворіє на цукровий діабет протягом останніх 2 років, звернулася до ревматолога, через біль в колінному суглобі. За результатами обстежень у жінки діагностували високий рівень глюкози в сечі, й вона була направлена на дообстеження.

На УЗД органів черевної порожнини помітили об’ємне утворення правої нирки 12х10х8 см та аналогічне утворення в тілі підшлункової залози - розміром 5х5 см. Результати КТ уточнили діагноз: рак правої нирки з метастазом великих розмірів в тіло підшлункової залози

Після консультації в іншому медичному закладі жінка була скерована в ННЦХТ ім. Шалімова, де після огляду профільним спеціалістом було встановлено клінічний діагноз: C-r правої нирки cT3aN0M1 (mts в тіло підшлункової залози), IV стадія, ІІ клінічна група.

Пацієнтка була розглянута на міждисциплінарному онкологічному консиліумі, першим етапом лікування їй рекомендовано радикальне оперативне втручання. Тетяна була госпіталізована до відділення хірургії підшлункової залози та жовчовивідних проток, дообстежена та після передопераційної підготовки їй виконано оперативне лікування: правобічна нефректомія, радикальна антеградна модульна панкреатспленектомія передня (RAMPs anterior).