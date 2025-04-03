Рак почки с метастазами в поджелудочной железе: в Центре Шалимова успешно прооперировали пациентку
Киев • УНН
Уникальную операцию провели в Центре Шалимова: удалили рак почки с метастазами в поджелудочной железе. Пациентка обратилась с жалобами на боль в колене, обследование выявило опухоли.
В Национальном научном центре хирургии и трансплантологии им. А.А.Шалимова провели сложную операцию пациентке, у которой был диагностирован рак правой почки с метастазами в поджелудочную железу. Это заболевание является одним из наиболее опасных вариантов рака, поскольку метастазы в поджелудочную железу значительно усложняют лечение.
Об этом рассказали в Национальном Научном Центре хирургии и трансплантологии имени А.А.Шалимова в Facebook, передает УНН.
Детали
Как сообщают в Центре Шалимова, женщина, которая болеет сахарным диабетом в течение последних 2 лет, обратилась к ревматологу, из-за боли в коленном суставе. По результатам обследований у женщины диагностировали высокий уровень глюкозы в моче, и она была направлена на дообследование.
На УЗИ органов брюшной полости заметили объемное образование правой почки 12х10х8 см и аналогичное образование в теле поджелудочной железы - размером 5х5 см. Результаты КТ уточнили диагноз: рак правой почки с метастазом больших размеров в тело поджелудочной железы
После консультации в другом медицинском учреждении женщина была направлена в ННЦХТ им. Шалимова, где после осмотра профильным специалистом был установлен клинический диагноз: C-r правой почки cT3aN0M1 (mts в тело поджелудочной железы), IV стадия, II клиническая группа.
Пациентка была рассмотрена на междисциплинарном онкологическом консилиуме, первым этапом лечения ей рекомендовано радикальное оперативное вмешательство. Татьяна была госпитализирована в отделение хирургии поджелудочной железы и желчевыводящих протоков, дообследована и после предоперационной подготовки ей выполнено оперативное лечение: правосторонняя нефрэктомия, радикальная антеградная модульная панкреатспленэктомия передняя (RAMPs anterior).
По информации, гистологическое заключение послеоперационного материала подтвердило наличие светлоклеточной почечноклеточной карциномы с метастазом в тело поджелудочной железы. То есть, рак почки, который является одной из самых распространенных причин метастатического поражения поджелудочной железы.
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