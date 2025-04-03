Рак почки с метастазами в поджелудочной железе: в Центре Шалимова успешно прооперировали пациентку

В Национальном научном центре хирургии и трансплантологии им. А.А.Шалимова провели сложную операцию пациентке, у которой был диагностирован рак правой почки с метастазами в поджелудочную железу. Это заболевание является одним из наиболее опасных вариантов рака, поскольку метастазы в поджелудочную железу значительно усложняют лечение.

Об этом рассказали в Национальном Научном Центре хирургии и трансплантологии имени А.А.Шалимова в Facebook, передает УНН.

Детали

Как сообщают в Центре Шалимова, женщина, которая болеет сахарным диабетом в течение последних 2 лет, обратилась к ревматологу, из-за боли в коленном суставе. По результатам обследований у женщины диагностировали высокий уровень глюкозы в моче, и она была направлена на дообследование.

На УЗИ органов брюшной полости заметили объемное образование правой почки 12х10х8 см и аналогичное образование в теле поджелудочной железы - размером 5х5 см. Результаты КТ уточнили диагноз: рак правой почки с метастазом больших размеров в тело поджелудочной железы - говорится в заметке.

После консультации в другом медицинском учреждении женщина была направлена в ННЦХТ им. Шалимова, где после осмотра профильным специалистом был установлен клинический диагноз: C-r правой почки cT3aN0M1 (mts в тело поджелудочной железы), IV стадия, II клиническая группа.

Пациентка была рассмотрена на междисциплинарном онкологическом консилиуме, первым этапом лечения ей рекомендовано радикальное оперативное вмешательство. Татьяна была госпитализирована в отделение хирургии поджелудочной железы и желчевыводящих протоков, дообследована и после предоперационной подготовки ей выполнено оперативное лечение: правосторонняя нефрэктомия, радикальная антеградная модульная панкреатспленэктомия передняя (RAMPs anterior). - сообщают в Центре Шалимова.

По информации, гистологическое заключение послеоперационного материала подтвердило наличие светлоклеточной почечноклеточной карциномы с метастазом в тело поджелудочной железы. То есть, рак почки, который является одной из самых распространенных причин метастатического поражения поджелудочной железы.

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