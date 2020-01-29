Радника Зеленського обурили січневі платіжки за газ

$41.280.10
45.550.52
ukru
Скільки в Україні торік було виписано людей з хворобою Паркінсона та зафіксовано смертей
Ексклюзив
06:31 • 582 перегляди

Скільки в Україні торік було виписано людей з хворобою Паркінсона та зафіксовано смертей

Ексклюзив
10 квітня, 15:28 • 179213 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність

Ексклюзив
10 квітня, 14:44 • 134890 перегляди

Це минуле: наркологи здивовані появою “Клофеліна” і “Кодепсина” у списках МОЗ на зниження ціни

Ексклюзив
10 квітня, 13:57 • 117520 перегляди

В Україні до 50 майданчиків для утримання відходів руйнування - голова профільного комітету ВР

Ексклюзив
10 квітня, 12:43 • 125003 перегляди

Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою

10 квітня, 10:15 • 144550 перегляди

"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року

Ексклюзив
10 квітня, 06:34 • 145801 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 230502 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 217411 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 187600 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

1м/с
77%
Популярнi новини

Вбивство 27-річної жінки у Чернівцях: поліція розслідує причетність її 18-річного хлопця

10 квітня, 21:41 • 14596 перегляди

росіяни окупували Олександропіль на Донеччині – карти DeepState

10 квітня, 22:03 • 16742 перегляди

Зірка фільмів про Гаррі Поттера зіграє у фільмі російського режисера

10 квітня, 22:31 • 14956 перегляди

У Білому домі хочуть обмежити коло людей, які будуть мати доступ до секретних доповідей розвідки

10 квітня, 22:58 • 14198 перегляди

Держдеп США: Єдина тема переговорів з росією – припинення вогню в Україні

03:25 • 12860 перегляди
Публікації

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 179213 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 172059 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 291355 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 313575 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 395143 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марко Рубіо

Джон Хілі

Себастьєн Лекорню

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Сполучене Королівство

Франція

Дніпро

Реклама
УНН Lite

Каскадери почнуть отримувати "Оскари"

05:36 • 1710 перегляди

Аеропорт Сінгапуру втринадцяте став кращим у світі за версією Skytrax

10 квітня, 14:56 • 56177 перегляди

Колишній будинок Одрі Хепберн виставлений на продаж за понад 22,5 млн доларів

10 квітня, 14:37 • 39041 перегляди

"Нова хвиля", "Еддінгтон" і не лише. Які фільми презентують на 78-му кінофестивалі у Каннах

10 квітня, 13:10 • 53358 перегляди

Кріштіану Роналду та Меттью Вон оголосили про заснування кіностудії UR•Marv

10 квітня, 12:35 • 54859 перегляди
Актуальне

«Калібр» (сімейство ракет)

The New York Times

MIM-104 Patriot

Шахед-136

БМ-27 «Ураган»

Радника Зеленського обурили січневі платіжки за газ

Київ • УНН

 • 22754 перегляди

КИЇВ. 29 січня. УНН. У січні українці отримали платіжки за газ з цінами, які на одну-дві тисячі вищі від очікуваних. Даний факт обурив радника президента України Ігоря Новикова, який звинуватив в цьому керівництво НАК "Нафтогаз". Про це він написав на своїй сторінці в Facebook, передає УНН.

Радника Зеленського обурили січневі платіжки за газ

"НАК і Міністерство гучно повідомили світу, що для нас (простих смертних абонентів) газ впродовж січня буде по 4650 грн за тисячу кубометрів (щоправда, без ПДВ, націнок газових продажів і транспортування). Прийшли платіжки за січень з ціною 6913 грн (від, наприклад, Київоблгаззбут) за ту ж тисячу кубів, яка, як не крути - і близько не по 4650 грн. "Чому?", цілком резонно запитаєте ви", - написав Новіков.

Далі він повідомив, що НАК "Нафтогаз" влітку купив дорогий газ і зараз продовжує його реалізовувати на ринку енергоспоживання.

Також, Новиков зауважив, що менеджмент Нафтогазу лобіював постанову Кабінету Міністрів від 24 січня, в якій заднім числом перераховуються тарифи до 4650 гривень. Але через те, що договори з учасниками ринку вже були укладені, прийняття цієї постанови не відбилося на реальних цінах на газ для споживачів.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Ціна на газ в лютому може знову знизитися - Оржель.

"Перекладаю: в постанові тепер 4650грн, а в платіжках - як пощастить. Тобто тепер нас з вами віддали на відкуп іншим гравцям ринку, з якими вже укладені договори, і які на законних підставах можуть вліпити нам 6913 грн за січень. Вишенька на торті: при переплаті самому Нафтогазу невикористаний залишок коштів "буде повернуто на рахунки споживачів в кінці опалювального сезону", - повідомив він.

Новіков також додав, що "передасть Президенту довідку про вчинення злочинів проти енергетичної безпеки України".

Раніше в УНН повідомлялося, що споживачі в січні заплатять за газ 5580 гривень за тисячу кубометрів з ПДВ без транспортування, це на 25% менше, ніж за відповідний період 2019 року.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоЕкономіка
Brent
$63.90
Bitcoin
$80,807.10
S&P 500
$5,279.67
Tesla
$252.00
Газ TTF
$33.29
Золото
$3,215.50
Ethereum
$1,549.23