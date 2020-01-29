Радника Зеленського обурили січневі платіжки за газ
Київ • УНН
КИЇВ. 29 січня. УНН. У січні українці отримали платіжки за газ з цінами, які на одну-дві тисячі вищі від очікуваних. Даний факт обурив радника президента України Ігоря Новикова, який звинуватив в цьому керівництво НАК "Нафтогаз". Про це він написав на своїй сторінці в Facebook, передає УНН.
"НАК і Міністерство гучно повідомили світу, що для нас (простих смертних абонентів) газ впродовж січня буде по 4650 грн за тисячу кубометрів (щоправда, без ПДВ, націнок газових продажів і транспортування). Прийшли платіжки за січень з ціною 6913 грн (від, наприклад, Київоблгаззбут) за ту ж тисячу кубів, яка, як не крути - і близько не по 4650 грн. "Чому?", цілком резонно запитаєте ви", - написав Новіков.
Далі він повідомив, що НАК "Нафтогаз" влітку купив дорогий газ і зараз продовжує його реалізовувати на ринку енергоспоживання.
Також, Новиков зауважив, що менеджмент Нафтогазу лобіював постанову Кабінету Міністрів від 24 січня, в якій заднім числом перераховуються тарифи до 4650 гривень. Але через те, що договори з учасниками ринку вже були укладені, прийняття цієї постанови не відбилося на реальних цінах на газ для споживачів.
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"Перекладаю: в постанові тепер 4650грн, а в платіжках - як пощастить. Тобто тепер нас з вами віддали на відкуп іншим гравцям ринку, з якими вже укладені договори, і які на законних підставах можуть вліпити нам 6913 грн за січень. Вишенька на торті: при переплаті самому Нафтогазу невикористаний залишок коштів "буде повернуто на рахунки споживачів в кінці опалювального сезону", - повідомив він.
Новіков також додав, що "передасть Президенту довідку про вчинення злочинів проти енергетичної безпеки України".
Раніше в УНН повідомлялося, що споживачі в січні заплатять за газ 5580 гривень за тисячу кубометрів з ПДВ без транспортування, це на 25% менше, ніж за відповідний період 2019 року.