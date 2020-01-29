Цена на газ в феврале может снова снизиться - Оржель

"Мы ожидаем, что положительные тренды, которые имеются на рынке, будут продолжать свое действие. Это означает, что эта новая формула нам даст возможность еще раз, возможно, в положительную сторону уменьшения, пересмотреть цены в феврале... Цена 4650 грн (без НДС - ред.) - это цена, которая будет действовать в январе. В феврале... я имею уверенность, что в феврале мы можем еще посмотреть на некоторое снижение цены на газ", - заявил министр.

Как сообщалось в УНН, потребители в январе заплатят за газ 5580 гривен за тысячу кубометров с НДС транспортировки, это на 25% меньше, чем за соответствующий период в 2019 году.