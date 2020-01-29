Цена на газ в феврале может снова снизиться - Оржель
Киев • УНН
КИЕВ. 29 января. УНН. После просмотра, цены на газ для украинских потребителей в феврале могут быть снова снижены. Об этом на брифинге по итогам заседания правительства сообщил министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель, передает корреспондент УНН.
"Мы ожидаем, что положительные тренды, которые имеются на рынке, будут продолжать свое действие. Это означает, что эта новая формула нам даст возможность еще раз, возможно, в положительную сторону уменьшения, пересмотреть цены в феврале... Цена 4650 грн (без НДС - ред.) - это цена, которая будет действовать в январе. В феврале... я имею уверенность, что в феврале мы можем еще посмотреть на некоторое снижение цены на газ", - заявил министр.
Как сообщалось в УНН, потребители в январе заплатят за газ 5580 гривен за тысячу кубометров с НДС транспортировки, это на 25% меньше, чем за соответствующий период в 2019 году.