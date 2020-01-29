Ціна на газ у лютому може знову зменшитись – Оржель
Київ • УНН
КИЇВ. 29 січня. УНН. Після перегляду, ціни на газ для українських споживачів у лютому можуть бути знову знижені. Про це на брифінгу за підсумками засідання уряду повідомив міністр енергетики та захисту довкілля України Олексій Оржель, передає кореспондент УНН.
"Ми очікуємо, що позитивні тренди, які маються на ринку, будуть продовжувати свою дію. Це означає, що ця нова формула нам дасть можливість ще раз, можливо, в позитивну сторону зменшення, переглянути ціни у лютому… Ціна 4 650 грн (без ПДВ – ред.) – це ціна, яка діятиме в січні. У лютому… я маю впевненість, що у лютому ми можемо ще подивитись на певне зниження ціни на газ", - заявив міністр.
Як повідомлялося в УНН, споживачі у січні заплатять за газ 5580 гривень за тисячу кубометрів з ПДВ без транспортування, це на 25% менше, ніж за відповідний період у 2019 році.