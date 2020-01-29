Советника Зеленского возмутили январские платежки за газ
Киев • УНН
КИЕВ. 29 января. УНН. В январе украинцы получили платежки за газ с ценами, которые на одну-две тысячи выше ожидаемых. Данный факт возмутил советника президента Украины Игоря Новикова, который обвинил в этом руководство НАК "Нафтогаз". Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает УНН.
"НАК и Министерство громогласно сообщили миру, что для нас (простых смертных абонентов) газ в январе будет по 4650 грн за тысячу кубометров (правда без НДС, наценок газсбытов и транспортировки). Пришли платёжки за январь с ценой 6913 грн (от, например, Киевоблгазсбыт) за ту же тысячу кубов, которая как ни крути — вот и близко не 4650 грн. Почему, вполне резонно спросите вы", - написал Новиков.
Далее он сообщил, что НАК "Нафтогаз" летом купил дорогой газ и сейчас продолжает его реализовывать на рынке энергопотребления.
Также, Новиков заявил, что менеджмент Нафтогаза лоббировал постановление Кабинета Министров от 24 января, в котором задним числом пересчитываются тарифы до 4650 гривен. Но по причине того, что договора с участниками рынка уже были заключены, принятие этого постановления не отразилось на реальных ценах на газ для потребителей.
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"Перевожу: в постанове теперь 4650 грн, а в платёжках – как повезёт. То есть теперь нас с вами отдали на откуп другим игрокам рынка, с которыми уже заключены договора, и которые вполне законно могут влепить нам 6913 грн за январь. Вишенка на торте: при переплате самому Нафтогазу неиспользованный остаток средств "будет возвращен на счета потребителей в конце отопительного сезона", - сообщил он.
Новиков также добавил, что "передаст Президенту справку о совершении преступлений против энергетической безопасности Украины".
Ранее в УНН сообщалось, что потребители в январе заплатят за газ 5580 гривен за тысячу кубометров с НДС без транспортировки, это на 25% меньше, чем за соответствующий период в 2019 году.