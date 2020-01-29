Советника Зеленского возмутили январские платежки за газ

КИЕВ. 29 января. УНН. В январе украинцы получили платежки за газ с ценами, которые на одну-две тысячи выше ожидаемых. Данный факт возмутил советника президента Украины Игоря Новикова, который обвинил в этом руководство НАК "Нафтогаз". Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает УНН.