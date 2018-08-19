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Радник Трампа відповів на питання про найманців США в Афганістані

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 серпня. УНН. За словами радника президента США з національної безпеки Джона Болтона, в адміністрації глави держави йде обговорення можливості використання контрактників приватних військових компаній для операцій США в Афганістані, передає УНН із посиланням на ABC News.

Радник Трампа відповів на питання про найманців США в Афганістані

“У цьому питанні завжди багато дискусій ... Я завжди відкритий для нових ідей, але я не буду коментувати, що я з цього приводу думаю. В кінцевому підсумку це буде рішення президента”, — сказав Болтон.

Таким чином Болтон відповів на запитання про своє ставлення до пропозиції про використання найманців для здійснення операцій в Афганістані.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп розглядає можливість заміни американських військовослужбовців у Афганістані на співробітників приватної військової компанії Blackwater, що належить Еріку Прінcу. За даними його джерел, Трамп розчарований відсутністю значного прогресу в реалізації нинішньої стратегії США в Афганістані. Він всерйоз зацікавився ідеєю Прінса, який пропонує замінити американських військовослужбовців у цій країні приватними найманцями із Blackwater, зазначає канал. Передбачається, що вони будуть підкорятися спеціально призначеному представнику США щодо Афганістану, який буде звітувати безпосередньо президенту.

За даними NBC, багато членів Ради національної безпеки при Білому домі виступають проти цього плану. Також із ним не згодні міністр оборони США Джеймс Меттіс і держсекретар Майкл Помпео. Однак, якщо Трамп почне активно підтримувати цю ідею, план розміщення в Афганістані приватних найманців може швидко вступити на офіційне розгляд Пентагону, зазначає телеканал.

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