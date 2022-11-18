Радник мера повідомив про потужний вибух у Маріуполі: деталі з’ясовуються

Деталі

За словами Андрющенка, деталі щодо вибуху у Маріуполі з’ясовуються.

При тому, Маріупольский Спротив повідомив, що почалось знесення будинків на бульварі Меотиди шляхом підриву.

"Цілком можливо, разом з лежачими людьми в них, тому що переміщення/евакуації лежачих в тому кварталі так і не відбулось", - написав Андрющенко.

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Нагадаємо

Як повідомили у міській раді, російські окупанти зруйнували понад 50 тисяч квартир у Маріуполі Донецької області.