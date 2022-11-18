Радник мера повідомив про потужний вибух у Маріуполі: деталі з’ясовуються
Київ • УНН
КИЇВ. 18 листопада. УНН. Радник мера міста Петро Андрющенко повідомив про потужний вибух, передає УНН.
Деталі
За словами Андрющенка, деталі щодо вибуху у Маріуполі з’ясовуються.
При тому, Маріупольский Спротив повідомив, що почалось знесення будинків на бульварі Меотиди шляхом підриву.
"Цілком можливо, разом з лежачими людьми в них, тому що переміщення/евакуації лежачих в тому кварталі так і не відбулось", - написав Андрющенко.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Рашисти у Маріуполі хочуть знести майже всю стару частину району, наближеного до Азовсталі
Нагадаємо
Як повідомили у міській раді, російські окупанти зруйнували понад 50 тисяч квартир у Маріуполі Донецької області.