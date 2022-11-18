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Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки
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Радник мера повідомив про потужний вибух у Маріуполі: деталі з’ясовуються

Радник мера повідомив про потужний вибух у Маріуполі: деталі з’ясовуються

Київ • УНН

 • 512961 перегляди

КИЇВ. 18 листопада. УНН. Радник мера міста Петро Андрющенко повідомив про потужний вибух, передає УНН.

Деталі

За словами Андрющенка, деталі щодо вибуху у Маріуполі з’ясовуються.

При тому, Маріупольский Спротив повідомив, що почалось знесення будинків на бульварі Меотиди шляхом підриву.

"Цілком можливо, разом з лежачими людьми в них, тому що переміщення/евакуації лежачих в тому кварталі так і не відбулось", - написав Андрющенко.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Рашисти у Маріуполі хочуть знести майже всю стару частину району, наближеного до Азовсталі

Нагадаємо

Як повідомили у міській раді, російські окупанти зруйнували понад 50 тисяч квартир у Маріуполі Донецької області.

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