Советник мэра сообщил о мощном взрыве в Мариуполе: детали выясняются
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. Советник мэра города Петр Андрющенко сообщил о мощном взрыве, передает УНН.
Детали
По словам Андрющенко, детали по взрыву в Мариуполе выясняются.
При этом Мариупольское Сопротивление сообщило, что начался снос домов на бульваре Меотиды путем подрыва.
"Вполне возможно, вместе с лежачими людьми в них, потому что перемещение/эвакуация лежачими в том квартале так и не произошло", - написал Андрющенко.
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Напомним
Как сообщили в городском совете, российские оккупанты разрушили более 50 тысяч квартир в Мариуполе Донецкой области.