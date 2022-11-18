Советник мэра сообщил о мощном взрыве в Мариуполе: детали выясняются

Детали

По словам Андрющенко, детали по взрыву в Мариуполе выясняются.

При этом Мариупольское Сопротивление сообщило, что начался снос домов на бульваре Меотиды путем подрыва.

"Вполне возможно, вместе с лежачими людьми в них, потому что перемещение/эвакуация лежачими в том квартале так и не произошло", - написал Андрющенко.

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Напомним

Как сообщили в городском совете, российские оккупанты разрушили более 50 тысяч квартир в Мариуполе Донецкой области.