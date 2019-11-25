Радник Авакова заявив, що перші дані слідства вказують на провину Кулеби в ДТП
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. Згідно з першими даними слідства, провина на ДТП, яке сталося 24 листопада поблизу селища Чабани, лежить на дитячому омбудсмені Миколі Кулебі. Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ України Володимир Мартиненко в ефірі радіо “НВ”, передає УНН.
“За тими даними, які є на сьогоднішній день у слідства, порушив правила якраз Микола Кулеба”, — заявив він.
Як повідомлялося, 24 листопада на Київщині в результаті ДТП госпіталізували дитячого Омбудсмена Кулебу. Згодом у поліції розповіли подробиці.
У результаті ДТП за участю Уповноваженого з прав дитини Миколи Кулеби постраждав він сам, двоє його синів та водій іншого авто. Трохи пізніше, перебуваючи у лікарні, на своїй офіційній сторінці у Facebook Кулеба повідомив, що "найкращою допомогою для мене і дітей буде молитва".
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