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Президент прокоментував ДТП за участі дитячого омбудсмена Кулеби

Президент прокоментував ДТП за участі дитячого омбудсмена Кулеби

Київ • УНН

 • 21712 перегляди

КИЇВ. 25 листопада. УНН. Президент України Володимир Зеленський відреагував на аварію за участю Уповноваженого Президента України з прав дитини Миколи Кулеби, який разом з дітьми постраждав у ДТП 24 листопада. Про це Глава держави сказав у відеозверненні, оприлюдненому на його Facebook-сторінці, передає УНН.

“На жаль, вчора в ДТП потрапив наш уповноважений з питань захисту прав дитини, пан Кулеба, на жаль, зі своїми дітьми. Зараз вони знаходяться у лікарні, і ми, я впевнений, я вірю, будемо молитись, будемо тримати кулаки, щоб все було гаразд”, — сказав Президент.

Як повідомлялося, 24 листопада на Київщині в результаті ДТП госпіталізували дитячого Омбудсмена Кулебу. Згодом у поліції розповіли подробиці.

У результаті ДТП за участю Уповноваженого з прав дитини Миколи Кулеби постраждав він сам, двоє його синів та водій іншого авто.

Українські Національні Новини

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