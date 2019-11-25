Президент прокоментував ДТП за участі дитячого омбудсмена Кулеби
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. Президент України Володимир Зеленський відреагував на аварію за участю Уповноваженого Президента України з прав дитини Миколи Кулеби, який разом з дітьми постраждав у ДТП 24 листопада. Про це Глава держави сказав у відеозверненні, оприлюдненому на його Facebook-сторінці, передає УНН.
“На жаль, вчора в ДТП потрапив наш уповноважений з питань захисту прав дитини, пан Кулеба, на жаль, зі своїми дітьми. Зараз вони знаходяться у лікарні, і ми, я впевнений, я вірю, будемо молитись, будемо тримати кулаки, щоб все було гаразд”, — сказав Президент.
Як повідомлялося, 24 листопада на Київщині в результаті ДТП госпіталізували дитячого Омбудсмена Кулебу. Згодом у поліції розповіли подробиці.
У результаті ДТП за участю Уповноваженого з прав дитини Миколи Кулеби постраждав він сам, двоє його синів та водій іншого авто.