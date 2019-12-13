Раді запропонували створити ТСК з розслідування подій в Іловайську та Дебальцевому
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. Верховній Раді запропонували створити тимчасову слідчу комісію з питань розслідування подій, які відбувалися під час Іловайської та Дебальцівської операцій. Про це заявили в Офісі Президента під час засідання робочої групи з питань зниклих безвісти на Донбасі, військових і цивільних заручників (полонених), повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу ОП.
"Учасники робочої групи звернулися до Верховної Ради з пропозицією створити Тимчасову слідчу комісію з питань розслідування подій, які відбувалися під час Іловайської та Дебальцівської операцій", - йдеться у повідомленні.
Повідомляється, що координатор робочої групи Микола Колесник подякував представникам міжнародного комітету Червоного Хреста за те, що вони опікуються родинами безвісті зниклих під час бойових дій на Донбасі.
Нагадаємо, до Гааги передали матеріали щодо воєнних злочинів Росії під час боїв за Іловайськ та Дебальцеве.